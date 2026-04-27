Douglas Aktie

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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Douglas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Douglas wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,043 EUR. Dies würde einen Gewinn von 76,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Douglas -0,180 EUR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,58 Prozent auf 972,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,55 EUR, gegenüber 1,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 4,68 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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