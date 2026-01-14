Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Dover stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dover stellt voraussichtlich am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,48 USD aus. Im letzten Jahr hatte Dover einen Gewinn von 10,38 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Dover 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,09 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dover 1,93 Milliarden USD umsetzen können.
18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,58 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 19,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 8,08 Milliarden USD, gegenüber 7,75 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
