Dover Aktie

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WKN: 853707 / ISIN: US2600031080

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dover vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dover präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,27 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,73 USD je Aktie erzielt worden waren.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,87 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dover für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,00 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,60 USD, gegenüber 7,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 8,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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