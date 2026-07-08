Erste Schätzungen: Dover zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dover stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,73 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dover ein EPS von 2,02 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,21 Milliarden USD gegenüber 2,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,67 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,94 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,67 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at