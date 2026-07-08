Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dow informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dow wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,25 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dow noch ein Verlust pro Aktie von -1,180 USD in den Büchern gestanden.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 12,01 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 18,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,700 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 44,73 Milliarden USD, gegenüber 39,97 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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