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WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dow legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dow gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,293 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,440 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,61 Milliarden USD gegenüber 10,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,700 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 41,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 39,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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