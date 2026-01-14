Erste Schätzungen: Dow öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,464 USD. Dies würde einen Verlust von 480,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Dow -0,080 USD je Aktie vermeldete.

Dow soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,46 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,032 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,57 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 39,96 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 42,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at