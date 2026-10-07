Erste Schätzungen: Dow zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dow wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,627 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 11,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,700 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 43,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 39,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at