Erste Schätzungen: DOWA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DOWA wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 150,39 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 54,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 189,08 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 164,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 541,32 JPY, während im vorherigen Jahr noch 455,60 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 709,78 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 678,67 Milliarden JPY waren.

