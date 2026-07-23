Erste Schätzungen: DOWA präsentiert Quartalsergebnisse

DOWA wird sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 225,79 JPY je Aktie gegenüber 107,50 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 225,82 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 41,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DOWA einen Umsatz von 160,13 Milliarden JPY eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 994,40 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1049,83 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 940,43 Milliarden JPY, gegenüber 745,41 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at