DOWA HOLDINGS Aktie
WKN: 858423 / ISIN: JP3638600001
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DOWA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DOWA stellt voraussichtlich am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 648,62 JPY. Im Vorjahresquartal waren 56,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 40,05 Prozent auf 226,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte DOWA noch 161,42 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 939,69 JPY im Vergleich zu 455,60 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 722,52 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 678,67 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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