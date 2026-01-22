Erste Schätzungen: Doximity A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Doximity A wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,448 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 168,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Doximity A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 181,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 644,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 570,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at