Doximit a Aktie
WKN DE: A3CS1K / ISIN: US26622P1075
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Doximity A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Doximity A stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,348 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Doximity A 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent auf 170,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,980 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 677,6 Millionen USD, gegenüber 644,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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