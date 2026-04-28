Erste Schätzungen: Doximity A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Doximity A wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,283 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 138,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 144,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,11 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 643,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 570,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at