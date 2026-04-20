DPM Metals Aktie

DPM Metals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41JQH / ISIN: AU0000413890

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DPM Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DPM Metals lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DPM Metals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass DPM Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 AUD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DPM Metals in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 461,9 Millionen AUD im Vergleich zu 198,0 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,33 AUD je Aktie, gegenüber 3,09 AUD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden AUD. Im Vorjahr waren 1,36 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DPM Metals Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu DPM Metals Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DPM Metals Inc Registered Shs 32,80 -0,61% DPM Metals Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen