Erste Schätzungen: DPM Metals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DPM Metals lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DPM Metals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass DPM Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,24 AUD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 AUD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DPM Metals in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 461,9 Millionen AUD im Vergleich zu 198,0 Millionen AUD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,33 AUD je Aktie, gegenüber 3,09 AUD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden AUD. Im Vorjahr waren 1,36 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at