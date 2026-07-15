DPM Metals Aktie

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WKN DE: A41JQH / ISIN: AU0000413890

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DPM Metals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DPM Metals wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 AUD gegenüber 0,760 AUD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 75,78 Prozent auf 505,3 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel hatte DPM Metals noch 287,4 Millionen AUD umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,08 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,09 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,99 Milliarden AUD, gegenüber 1,36 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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