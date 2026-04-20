Erste Schätzungen: DPM Metals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DPM Metals wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,878 USD je Aktie gegenüber 0,270 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 324,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 178,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,78 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,78 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at