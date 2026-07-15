DPM Metals Aktie
WKN DE: A41G6R / ISIN: CA26139R1091
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DPM Metals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DPM Metals gibt voraussichtlich am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,871 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DPM Metals 0,680 CAD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 351,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 255,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD, gegenüber 2,78 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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