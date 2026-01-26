DPM Metals Aktie

WKN DE: A41G6R / ISIN: CA26139R1091

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DPM Metals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DPM Metals wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,756 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,730 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 306,9 Millionen USD für DPM Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 262,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,79 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 887,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 815,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DPM Metals Inc Registered Shs

Analysen zu DPM Metals Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

DPM Metals Inc Registered Shs 31,80 2,58% DPM Metals Inc Registered Shs

