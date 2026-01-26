DPM Metals Aktie
Erste Schätzungen: DPM Metals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DPM Metals wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,13 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 41,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,800 AUD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 57,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 451,9 Millionen AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 287,5 Millionen AUD umgesetzt.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,42 AUD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,99 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,33 Milliarden AUD, gegenüber 902,0 Millionen AUD im Fiskalvorjahr.
