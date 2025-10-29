DPM Metals Aktie
WKN DE: A41G6R / ISIN: CA26139R1091
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: DPM Metals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
DPM Metals lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,579 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 228,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 183,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD, gegenüber 1,79 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 819,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 815,1 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
