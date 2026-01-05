D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
|
05.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DR Horton legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DR Horton wird sich voraussichtlich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,42 USD, gegenüber 11,57 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 33,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,25 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D.R. Horton Inc.mehr Nachrichten
|
07.01.26
|S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Erste Schätzungen: DR Horton legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.12.25
|S&P 500-Wert DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DR Horton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.12.25
|S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25
|Zuversicht in New York: mittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
17.12.25
|S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu D.R. Horton Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|D.R. Horton Inc.
|119,32
|-3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.