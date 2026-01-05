Erste Schätzungen: DR Horton legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DR Horton wird sich voraussichtlich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,60 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,61 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,42 USD, gegenüber 11,57 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 33,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,25 Milliarden USD generiert wurden.

