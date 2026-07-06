D.R. Horton Aktie
WKN: 884312 / ISIN: US23331A1097
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06.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: DR Horton mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DR Horton wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,97 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,88 Prozent auf 9,14 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,57 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 11,57 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 34,25 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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