Erste Schätzungen: DR Horton präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DR Horton präsentiert in der voraussichtlich am 09.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

18 Analysten schätzen, dass DR Horton für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,70 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll DR Horton im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,87 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 21,73 Prozent gesteigert.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 11,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 34,02 Milliarden USD, gegenüber 27,77 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at