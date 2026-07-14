Erste Schätzungen: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,051 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,30 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,54 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,218 USD je Aktie, gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 40,94 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 40,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at