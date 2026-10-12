Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs Aktie
WKN DE: A3D162 / ISIN: US23345V1070
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,052 USD je Aktie gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,18 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,86 Milliarden USD aus.
20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,224 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 39,71 Milliarden USD, gegenüber 40,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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