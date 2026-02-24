Erste Schätzungen: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,044 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,71 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,29 Milliarden USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,051 USD, gegenüber 0,430 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 43,22 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 43,36 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at