Erste Schätzungen: Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,033 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,45 Prozent auf 9,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,206 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,050 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,79 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 40,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at