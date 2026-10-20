Dr. Lal PathLabs Aktie
WKN DE: A2ACT9 / ISIN: INE600L01024
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dr Lal PathLabs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dr Lal PathLabs wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,73 INR gegenüber 9,03 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 16,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,53 Milliarden INR gegenüber 7,31 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,15 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 30,24 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 32,08 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 27,63 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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