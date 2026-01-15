Erste Schätzungen: Dr Lal PathLabs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dr Lal PathLabs wird sich voraussichtlich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,72 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 33,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,80 INR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,65 Milliarden INR gegenüber 5,97 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 30,61 INR, gegenüber 29,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 27,44 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,61 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at