Erste Schätzungen: Dr Lal PathLabs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dr Lal PathLabs wird voraussichtlich am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 10,66 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dr Lal PathLabs ein EPS von 7,94 INR je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,70 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Dr Lal PathLabs für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,57 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 28 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 35,38 INR im Vergleich zu 30,24 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 31,36 Milliarden INR, gegenüber 27,63 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at