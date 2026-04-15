Dr. Lal PathLabs Aktie

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WKN DE: A2ACT9 / ISIN: INE600L01024

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dr Lal PathLabs zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dr Lal PathLabs stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,41 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dr Lal PathLabs 9,29 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,71 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dr Lal PathLabs einen Umsatz von 6,03 Milliarden INR eingefahren.

26 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 30,63 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 29,24 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 27,36 Milliarden INR, gegenüber 24,61 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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