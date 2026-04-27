Dr Reddy'S Laboratories Aktie

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WKN DE: A40TXL / ISIN: INE089A01031

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dr ReddyS Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dr ReddyS Laboratories wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 11,06 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dr ReddyS Laboratories 19,13 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Dr ReddyS Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 82,33 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,21 Prozent verringert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 35 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 59,69 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 67,88 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt von insgesamt 343,42 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 325,54 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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