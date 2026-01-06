Dr. Reddy's Laboratories Aktie

WKN: 659157 / ISIN: US2561352038

06.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Dr Reddys Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dr Reddys Laboratories wird voraussichtlich am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,169 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dr Reddys Laboratories 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 951,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dr Reddys Laboratories einen Umsatz von 989,9 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 33 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,705 USD, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 38 Analysten durchschnittlich auf 3,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,85 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

