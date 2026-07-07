Dr. Reddy's Laboratories Aktie

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WKN: 659157 / ISIN: US2561352038

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dr Reddys Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dr Reddys Laboratories wird sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,093 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dr Reddys Laboratories noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 842,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 15,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 998,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 31 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,536 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,580 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 36 Analysten auf durchschnittlich 3,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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