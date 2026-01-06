Erste Schätzungen: Dr ReddyS Laboratories stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dr ReddyS Laboratories wird voraussichtlich am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 14,86 INR. Das entspräche einer Verringerung von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 16,96 INR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 84,34 Milliarden INR gegenüber 83,59 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 34 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 62,22 INR je Aktie, gegenüber 67,88 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 39 Analysten durchschnittlich auf 342,20 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 325,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at