Erste Schätzungen: Dr Reddys Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dr Reddys Laboratories wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,119 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 45,91 Prozent verringert. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dr Reddys Laboratories in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 886,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 981,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,649 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,800 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,85 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at