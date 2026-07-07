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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dr ReddyS Laboratories veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dr ReddyS Laboratories wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,92 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dr ReddyS Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 17,04 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dr ReddyS Laboratories in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 80,36 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 85,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 51,17 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 51,48 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 36 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 358,79 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 335,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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