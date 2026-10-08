Dr. Reddy's Laboratories Aktie
WKN: 659157 / ISIN: US2561352038
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Dr Reddys Laboratories veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dr Reddys Laboratories präsentiert in der voraussichtlich am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,099 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,86 Prozent auf 878,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dr Reddys Laboratories noch 1,01 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,442 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 38 Analysten auf durchschnittlich 3,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,80 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Spons. ADRS)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Dr Reddys Laboratories veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Dr Reddys Laboratories zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Dr Reddys Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Dr Reddys Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Dr Reddys Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Spons. ADRS)
Aktien in diesem Artikel
|Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Spons. ADRS)
|10,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.