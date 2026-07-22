Erste Schätzungen: DraftKings A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DraftKings A lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,048 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll DraftKings A 29 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,52 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DraftKings A 1,51 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,212 USD, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt 6,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,05 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at