Erste Schätzungen: DraftKings A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DraftKings A wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten ein Plus von 40,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,39 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,199 USD im Vergleich zu -1,050 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 33 Analysten durchschnittlich bei 6,02 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

