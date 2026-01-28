DraftKing a Aktie
WKN DE: A3DL31 / ISIN: US26142V1052
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DraftKings A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
DraftKings A wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 USD gegenüber -0,280 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten ein Plus von 40,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,39 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,199 USD im Vergleich zu -1,050 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 33 Analysten durchschnittlich bei 6,02 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DraftKings Inc Registered Shs -A-
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: DraftKings A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: DraftKings A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: DraftKings A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu DraftKings Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|DraftKings Inc Registered Shs -A-
|25,17
|-0,44%