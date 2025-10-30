Dragonfly Energy Holdings Aktie
WKN DE: A40V32 / ISIN: US26145B3042
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Dragonfly Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dragonfly Energy lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,485 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,0 Millionen USD – ein Plus von 25,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dragonfly Energy 12,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,540 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,910 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 63,4 Millionen USD, gegenüber 50,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
