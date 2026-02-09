DREAM Unlimited a Aktie
Erste Schätzungen: DREAM Unlimited A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DREAM Unlimited A wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,08 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll DREAM Unlimited A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 157,7 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DREAM Unlimited A 192,3 Millionen CAD umsetzen können.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,300 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,48 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 390,3 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 624,5 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
