Erste Schätzungen: Dropbox informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dropbox lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,739 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dropbox noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Dropbox 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 626,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dropbox 625,7 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie, gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,51 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at