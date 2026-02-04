Dropbox Aktie

Dropbox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045

Ausblick auf Zahlenwerk 04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Dropbox stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von Dropbox.

Dropbox äußert sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,666 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,31 Prozent auf 628,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 643,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD, gegenüber 1,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,51 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,55 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Dropbox

Dropbox

