Erste Schätzungen: Dropbox stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dropbox gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

Dropbox wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,697 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dropbox 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 624,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Dropbox für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 620,6 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,98 USD, gegenüber 1,86 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,50 Milliarden USD im Vergleich zu 2,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at