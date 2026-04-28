DS Plattformen AB Registered b Aktie
WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271
|
28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
DS Plattformen Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,730 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DS Plattformen Registered B noch 0,530 SEK je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 40,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 139,2 Millionen SEK gegenüber 98,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,06 SEK, gegenüber 2,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 641,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 510,5 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DS Plattformen AB Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: DS Plattformen Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu DS Plattformen AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|DS Plattformen AB Registered Shs -B-
|1,76
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.