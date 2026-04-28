DS Plattformen AB Registered b Aktie

DS Plattformen AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DS Plattformen Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,730 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DS Plattformen Registered B noch 0,530 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 40,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 139,2 Millionen SEK gegenüber 98,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,06 SEK, gegenüber 2,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 641,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 510,5 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DS Plattformen AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu DS Plattformen AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DS Plattformen AB Registered Shs -B- 1,76 0,57% DS Plattformen AB Registered Shs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen