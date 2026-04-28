Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DS Plattformen Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,730 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DS Plattformen Registered B noch 0,530 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 40,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 139,2 Millionen SEK gegenüber 98,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,06 SEK, gegenüber 2,44 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 641,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 510,5 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at