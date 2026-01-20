DS Plattformen AB Registered b Aktie

DS Plattformen AB Registered b

WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271

<
20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DS Plattformen Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,500 SEK. Dies würde einer Verringerung von 19,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem DS Plattformen Registered B 0,620 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 135,8 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 62,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DS Plattformen Registered B einen Umsatz von 83,7 Millionen SEK eingefahren.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,69 SEK, gegenüber 0,770 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 500,0 Millionen SEK im Vergleich zu 309,7 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

