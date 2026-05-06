DS Plattformen AB Registered b Aktie
WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271
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06.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
DS Plattformen Registered B wird voraussichtlich am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass DS Plattformen Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,690 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll DS Plattformen Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 139,2 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 40,73 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,92 SEK im Vergleich zu 2,44 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 644,1 Millionen SEK, gegenüber 510,5 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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