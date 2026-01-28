DS Plattformen AB Registered b Aktie

DS Plattformen AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EGPX / ISIN: SE0020203271

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DS Plattformen Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

DS Plattformen Registered B gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,500 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DS Plattformen Registered B 0,620 SEK je Aktie erwirtschaftet.

DS Plattformen Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 135,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,69 SEK, gegenüber 0,770 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 500,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 309,7 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

DS Plattformen AB Registered Shs -B- 1,76 0,57%

